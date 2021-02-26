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В Ереване протестующие требуют отставки премьера

Обострение ситуации в Армении

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Армении растет накал гражданского противостояния Под вечер на площади перед Домом правительства вновь собрались тысячи людей. Вновь звучали призывы к отставке премьер-министра. Страна стоит на грани серьезного,...

Под вечер на площади перед Домом правительства вновь собрались тысячи людей. Вновь звучали призывы к отставке премьер-министра. Страна стоит на грани серьезного, чреватого насилием, общенационального конфликта. Шансы сберечь мир сохраняются, но с каждым днем становятся все более зыбкими.Конфликт, который полыхает в Армении уже не первую неделю и даже не первый месяц, достиг в последние два дня наивысшего накала: ни у одной из противостоящих сторон нет подавляющего превосходства и равновесие способна нарушить любая мелочь. Вновь главная площадь Еревана была сегодня наводнена людьми. Здесь же разбит палаточный городок, в котором обживаются противники премьера Никола Пашиняна - эти люди готовятся к долгому майданному стоянию. Острую фазу противостояния властям удалось купировать, но некоторые приметы двоевластия сохраняются. Накануне Пашинян собрал десятки тысяч своих сторонников на митинг, где обвинил противников в попытке совершить госпереворот:За этим должен был последовать прямой и недвусмысленный приказ арестовать путчистов, но таковой Пашинян отдан не был. Более того, даже отставка взбунтовавшихся военных еще толком не состоялась: президент Саркисян не подписал направленные ему указы Пашиняна, которыми тот увольнял замглавы и главу Генштаба. Собственно, премьер сам и спровоцировал недовольство армейской верхушки. В интервью местному новостному порталу Пашинян адресовал своему противнику экс-президенту заявление.Это была демонстративная попытка груз недавнего военного поражения взвалить на плечи армейских: дескать, они воевали не так и не тем. Генштаб ответил незамедлительно: "Искандеры" в Карабахе не применялись, а, значит, об их детонации на поле битвы судить невозможно. Позднее это подтвердил президент Азербайджана: ни один "Искандер" армянами в ноябре запущен не был. Споры об обстоятельствах недавней войны носят вовсе не отвлеченный характер: Пашиняна противники обвиняют в военном поражении, а также в масштабных территориальных и политических уступках. Местная оппозиция еще в декабре объявила о начале марафона протестов, которые завершатся лишь с отставкой премьера. Всю текущую неделю протестующие блокировали улицы и захватывали госучреждения.В ответ полиция проводила массовые аресты и даже применяла силу.Так было вплоть до момента, пока военные не вмешались в конфликт на стороне оппонентов Пашиняна. Теперь резких движений, рукопашной и арестов опасаются обе стороны - любая неосторожность, любая мелочь может стронуть с места лавину взаимного насилия и разрушительной ненависти. Опасность неконтролируемого развития ситуации видят не только в Армении.С заявлениями о внутриполитической ситуации в Ереване выступили также Россия и Соединенные Штаты - они не поддержали ни одну из сторон гражданского противостояния, но выступили за примирение и уважение к конституции. Военные пользуются массовой поддержкой граждан. С другой стороны, премьер-министр Пашинян имеет надежную опору из единомышленников в парламенте. Также на его стороне выступают многочисленные проамериканские НГО и контролируемая этими структурами пресса. Однако равновесие сил вряд ли может быть устойчивым: армией не могут управлять недоотставленные генералы. А двоевластие чревато безвластием и хаосом.