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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД Украины: Байден не вмешивался в работу прокуратуры Это судебное решение, по мнению наблюдателей, было сделано именно по политическим мотивам. Украинский суд признал законным закрытие дела против американского...

Это судебное решение, по мнению наблюдателей, было сделано именно по политическим мотивам. Украинский суд признал законным закрытие дела против американского действующего президента. Предметом полицейского расследования были попытки Байдена оказать давление на украинскую прокуратуру.В частности, американский политик (по словам генпрокурора) требовал закрыть дело против своего сына Хантера, которого подозревали в коррупции и подкупе. Примечательно, что сам Байден открыто заявлял, будто он предъявил экс-президенту (Порошенко) ультиматум: миллиард долларов кредита будет предоставлен стране лишь в случае увольнения генпрокурора. После этого Шокина и отправили в отставку. Все это украинский суд признал теперь не имевшим место.