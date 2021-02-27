«Все больше превращается в противостояние». Собянин приостановил голосование об установке памятника на Лубянке

Источник материала: Tut.by

Власти Москвы решили приостановить голосование об установке памятника на Лубянской площади и оставить ее в нынешнем виде, сообщил мэр города Сергей Собянин.



Фото: пресс-служба президента России

После двух дней голосования, на котором москвичам предлагалось выбрать между Александром Невским и Феликсом Дзержинским, «общественное мнение разделилось примерно пополам, а само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов», написал Собянин. В то же время памятники на улицах и площадях «должны не раскалывать, а объединять общество», отметил мэр.

«Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — сообщил он.

Собянин поблагодарил всех, кто участвовал в обсуждении опроса, и добавил, что власти «наверняка еще вернутся к этому вопросу» и вместе с гражданами «примут правильное и разумное решение». А пока у Москвы есть «огромное количество более актуальных тем», отметил мэр.

В начале февраля группа российских писателей и блогеров попросила мэрию Москвы рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение в том числе подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Александр Проханов и другие. Они заявили, что памятник обладает историко-культурным значением.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил вынести вопрос о возвращении памятника на Лубянку на референдум. В свою очередь член Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование на портале «Активный гражданин», расширив число вариантов именами Ивана III, князя Александра Невского, руководителя СССР Юрия Андропова и других исторических деятелей. Помимо этого, Общественной палате был предложен вариант установить на Лубянской площади фонтан, однако она его отклонила.

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование об установке памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. Жителям столицы предложили на выбор два памятника — Невскому или Дзержинскому.

В тот же день Прилепин заявил о фальсификациях голосования. По его словам, после начала голосования в систему сразу было «загружено» 2 тыс. голосов за Александра Невского, чтобы у него «было немедленное большинство». В пресс-службе проекта «Активный гражданин» эту информацию опровергли.

К вечеру 26 февраля в опросе приняли участие почти 320 тыс. человек, сообщается на портале. За установку памятника Невскому проголосовали 55,3%, за возврат монумента Дзержинскому — 44,6% респондентов.

В 1835 году на Лубянской площади появился Никольский водоразборный фонтан. Над его оформлением работал русский скульптор итальянского происхождения Джованни Витали. Фонтан выполнял роль водозаборного бассейна, в который подавалась питьевая вода.

В 1927 году Лубянская площадь была переименована в площадь имени Феликса Дзержинского — в честь революционера-большевика, который в 1917 году основал и возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК, ее преемниками стали ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСБ). Через четыре года Никольский фонтан с нее демонтировали и перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду.

В 1958 году на площади установили памятник Дзержинскому. Монумент простоял до 1991 года, пока его не демонтировали. Памятник перевезли на пустырь перед новым зданием Третьяковской галереи, где позже появился парк искусств «Музеон». Там монумент находится и по сей день.