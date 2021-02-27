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400 заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити
27.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОдин из самых массовых в истории страны побегов совершили заключенные на Гаити. В результате тюремного бунта на северо-востоке Порт-о-Пренса сбежали почти 400 человек, 25 были убиты, среди них - начальник тюрьмы. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят оставаться дома. Поиски беглецов ведутся повсюду. Несколько десятков уже удалось арестовать.
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Один из самых массовых в истории страны побегов совершили заключенные на Гаити. В результате тюремного бунта на северо-востоке Порт-о-Пренса сбежали почти 400...
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