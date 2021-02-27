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Еще больше вакцин





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ООН приняли резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса Борьба с вирусом продолжается и в мире. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о вакцинации. Она предполагает справедливое распределение вакцины...

Борьба с вирусом продолжается и в мире. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о вакцинации. Она предполагает справедливое распределение вакцины между всеми странами и заключение перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации.В США рекомендовали применение вакцины от производителя Johnson & Johnson. Ожидается, что сегодня ее одобрят окончательно. Скорее всего, это сделает и Евросоюз - препарат станет 4-м применяемым на территории ЕС. Тем временем в Литве зафиксирован очередной летальный исход после вакцинации. 77-летний мужчина скончался буквально через несколько минут после прививки. По словам медиков, у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой.