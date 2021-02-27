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В ООН приняли резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса
27.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБорьба с вирусом продолжается и в мире. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о вакцинации. Она предполагает справедливое распределение вакцины между всеми странами и заключение перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации.
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Борьба с вирусом продолжается и в мире. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о вакцинации. Она предполагает справедливое распределение вакцины...
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