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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина: новый телеканал заблокировали спустя час после запуска Украина продолжает блокировать неугодные властям телеканалы. На этот раз отключили от спутникового вещания "Перший Незалежний". Его буквально накануне создали...

Украина продолжает блокировать неугодные властям телеканалы. На этот раз отключили от спутникового вещания "Перший Незалежний".Однако уже через час после выхода в эфир канал стали отключать от вещания. Журналисты заявили, что это было сделано по требованию Службы безопасности Украины.