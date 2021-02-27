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Украина: новый телеканал заблокировали спустя час после запуска
27.02.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУкраина продолжает блокировать неугодные властям телеканалы. На этот раз отключили от спутникового вещания "Перший Незалежний".
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Украина продолжает блокировать неугодные властям телеканалы. На этот раз отключили от спутникового вещания "Перший Незалежний". Его буквально накануне создали...
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