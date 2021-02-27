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Бессрочный протест объявили украинские радикалы

27.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста  в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса президента Зеленского. По некоторым данным, на митинге уже присутствует более тысячи человек, и их количество постоянно увеличивается. В центре также можно наблюдать большое скопление силовиков. Демонстранты обещают протестовать, пока суд не освободит Сергея Стерненко. Напомним, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении депутата одного из местных советов Одесской области в 2015-м году. 
 
 
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В Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста  в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса...
 
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