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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бессрочный протест объявили украинские радикалы В Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса...

В Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса президента Зеленского. По некоторым данным, на митинге уже присутствует более тысячи человек, и их количество постоянно увеличивается. В центре также можно наблюдать большое скопление силовиков. Демонстранты обещают протестовать, пока суд не освободит Сергея Стерненко. Напомним, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении депутата одного из местных советов Одесской области в 2015-м году.