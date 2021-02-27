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Бессрочный протест объявили украинские радикалы
27.02.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса президента Зеленского. По некоторым данным, на митинге уже присутствует более тысячи человек, и их количество постоянно увеличивается. В центре также можно наблюдать большое скопление силовиков. Демонстранты обещают протестовать, пока суд не освободит Сергея Стерненко. Напомним, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении депутата одного из местных советов Одесской области в 2015-м году.
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В Украине сегодня стартовала акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко. Люди собираются у офиса...
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