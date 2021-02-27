Взрыв в черновицкой больнице в Украине: есть жертвы

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Трагический инцидент в украинских Черновцах: в местной городской больнице прогремел взрыв. Сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. Всех пациентов пришлось эвакуировать. К настоящему моменту пожар в здании удалось потушить. Спасатели говорят о воспламенении кислородной трубы, которая была проведена в отделение интенсивной терапии. В качестве возможной причины инцидента называют нарушение техники безопасности, а также значительный износ больничного оборудования и коммуникаций.