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Взрыв в черновицкой больнице в Украине: есть жертвы
27.02.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Трагический инцидент в украинских Черновцах: в местной городской больнице прогремел взрыв. Сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. Всех пациентов пришлось эвакуировать. К настоящему моменту пожар в здании удалось потушить. Спасатели говорят о воспламенении кислородной трубы, которая была проведена в отделение интенсивной терапии. В качестве возможной причины инцидента называют нарушение техники безопасности, а также значительный износ больничного оборудования и коммуникаций.
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Трагический инцидент в украинских Черновцах: в местной городской больнице прогремел взрыв. Сообщают об одном погибшем и одном пострадавшем. Всех пациентов...
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