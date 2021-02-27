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Президент Армении не подписал отставку главы генштаба, уволенного премьером

27.02.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Конфликт в Армении становится затяжным. Масштабная манифестация противников премьера Пашиняна прошла в Ереване. На площади перед парламентом по-прежнему разбит палаточный городок: его обитатели намерены оставаться здесь вплоть ухода главы правительства. Президент Саргсян отказался утверждать отставку главы генштаба, уволенного премьер-министром. В последние дни резко обострилось противостояние между военными и Пашиняном, которые обвиняют друг друга в недавнем карабахском поражении. 

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Конфликт в Армении становится затяжным. Масштабная манифестация противников премьера Пашиняна прошла в Ереване. На площади перед парламентом по-прежнему разбит...
 
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