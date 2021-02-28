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В столице Чили - новые антиправительственные протесты
28.02.2021 12:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сотни людей вышли на манифестацию против социально-экономического неравенства в стране. Демонстранты пытались прорывать полицейские кордоны, бросали в правоохранителей камни и бутылки. Стражи порядка отвечали решительно - водометами и слезоточивым газом.
Политический кризис длится в Чили уже больше года
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Сотни людей вышли на манифестацию против социально-экономического неравенства в стране. Демонстранты пытались прорывать полицейские кордоны, бросали в...
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