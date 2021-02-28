Почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье подал в отставку

Почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье Антонио Соттиле подал в отставку из-за репрессий в отношении белорусских граждан, которые протестовали мирными маршами на фальсификации выборов.

Об этом сообщает итальянская Gazzetta di Reggio.

Итоги и события после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, побудили подать Антонио Соттиле в отставку.

Он сделал это в знак протеста.

«Я уже разговаривал с аппаратом министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с посольством Беларуси в Италии. Мой выбор - это выбор совести, потому что я твердо верю в те ценности, которые привили мне родители и которые я передаю своим трем детям: это демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были задержаны и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам», - заявил Соттиле.

Свою позицию он принял с учетом того, что «ОБСЕ подтверждает, что выборы 9 августа не соответствовали международным стандартам и не были ни свободными, ни справедливыми. Европа не признает результатов этих выборов. Европарламент не признал Лукашенко президентом и призывает к новым выборам под международным контролем».

«Я был почетным консулом почти десять лет, и могу сказать, что выполнял свою миссию максимально честно. Я развивал связи между белорусским бизнесом и итальянскими компаниями, занимался гуманитарными вопросами - в частности, оздоровлением детей из загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС территорий», - сказал консул.

Он заявил также, что у него много друзей в Беларуси, и сам он с гордостью может сказать, что «впервые белорусы стали не объектом, а субъектом истории.

История вопроса

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

В знак протеста в отставку подают белорусские дипломаты. Первым чиновником, осудившим насилие в Беларуси, стал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал протесты и 16 августа опубликовал пост в соцсети. В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило.

В первые др=ни протестов два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - 18 августа провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.

Среди осудивших насилие - известные спортсмены, ученые, историки, актеры, студенты.