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Почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье подал в отставку
28.02.2021 13:33 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье Антонио Соттиле подал в отставку из-за репрессий в отношении белорусских граждан, которые протестовали мирными маршами на фальсификации выборов.
Об этом
Итоги и события после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов, побудили подать Антонио Соттиле в отставку.
Он сделал это в знак протеста.
«Я уже разговаривал с аппаратом министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с посольством Беларуси в Италии. Мой выбор - это выбор совести, потому что я твердо верю в те ценности, которые привили мне родители и которые я передаю своим трем детям: это демократия, свобода, уважение прав человека и ненасилие. В Беларуси более 27 тысяч человек были задержаны и подверглись запугиванию, преследованию и пыткам», - заявил Соттиле.
Свою позицию он принял с учетом того, что «ОБСЕ подтверждает, что выборы 9 августа не соответствовали международным стандартам и не были ни свободными, ни справедливыми. Европа не признает результатов этих выборов. Европарламент не признал Лукашенко президентом и призывает к новым выборам под международным контролем».
«Я был почетным консулом почти десять лет, и могу сказать, что выполнял свою миссию максимально честно. Я развивал связи между белорусским бизнесом и итальянскими компаниями, занимался гуманитарными вопросами - в частности, оздоровлением детей из загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС территорий», - сказал консул.
Он заявил также, что у него много друзей в Беларуси, и сам он с гордостью может сказать, что «впервые белорусы стали не объектом, а субъектом истории.
История вопроса
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
В знак протеста
В первые др=ни протестов два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - 18 августа провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.
Среди осудивших насилие - известные спортсмены, ученые, историки, актеры, студенты.
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Почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье Антонио Соттиле подал в отставку из-за репрессий в отношении белорусских граждан, которые протестовали мирными маршами...
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