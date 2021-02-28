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Протесты в Мьянме перерастают в смертельную битву

28.02.2021 18:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Демонстрантов не останавливают запугивания со сторон банд и применение сотрудниками полиции силы, слезоточивого газа и боевых патронов. На участников протестных акций, вооружившись, нападают и сторонники хунты. Только сегодня в ходе столкновений на улицах, по официальным данным, погибли 6 человек, ранены более 25.

Протесты в Мьянме перерастают в смертельную битву

Это воскресенье стало самым смертоносным днем в Мьянме после военного переворота, произошедшего 1 февраля. Буддийские монахи призывают вооруженные силы США вмешаться в конфликт.
 
 
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Демонстрантов не останавливают запугивания со сторон банд и применение сотрудниками полиции силы, слезоточивого газа и боевых патронов. На участников протестных...
 
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