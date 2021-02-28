Протесты в Мьянме перерастают в смертельную битву

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Демонстрантов не останавливают запугивания со сторон банд и применение сотрудниками полиции силы, слезоточивого газа и боевых патронов. На, вооружившись, нападают и сторонники хунты. Только сегодня в ходе столкновений на улицах, по официальным данным, погибли 6 человек, ранены более 25.