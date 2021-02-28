|
Протесты в Мьянме перерастают в смертельную битву
28.02.2021 18:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Демонстрантов не останавливают запугивания со сторон банд и применение сотрудниками полиции силы, слезоточивого газа и боевых патронов. На
Это воскресенье стало самым смертоносным днем в Мьянме после военного переворота, произошедшего 1 февраля. Буддийские монахи призывают вооруженные силы США вмешаться в конфликт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демонстрантов не останавливают запугивания со сторон банд и применение сотрудниками полиции силы, слезоточивого газа и боевых патронов. На участников протестных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)