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В Китае завершился фестиваль фонарей
28.02.2021 18:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Китае завершился фестиваль фонарей.
Сотни жителей и туристов выстраивались в очереди, чтобы попасть в сад Юй Юань, где проходило мероприятие.
Проверка температуры, социальная дистанция и маски - обязательны. Улицы города украсили фонари всех видов и размеров.
На главной площади была выставлена статуя Быка в честь символа нового лунного года.
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В Китае завершился фестиваль фонарей. Сотни жителей и туристов выстраивались в очереди, чтобы попасть в сад Юй Юань, где проходило мероприятие. ...
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