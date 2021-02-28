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В Китае завершился фестиваль фонарей.













Сотни жителей и туристов выстраивались в очереди, чтобы попасть в сад Юй Юань, где проходило мероприятие.











Проверка температуры, социальная дистанция и маски - обязательны. Улицы города украсили фонари всех видов и размеров.















На главной площади была выставлена статуя Быка в честь символа нового лунного года.