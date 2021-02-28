Навального доставили в колонию во Владимирской области

Источник материала: Tut.by

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.



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«Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН по Владимирской области. Сейчас он на карантине», — сказал Мельников.

РБК обратился за комментарием к адвокату Алексея Навального Вадиму Кобзеву и направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

25 февраля Навального этапировали из московского СИЗО «Матросская тишина». Накануне источники «Ярновости», ТАСС и «Медиазоны» сообщили, что Навальный будет отбывать наказание в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров. По данным источника «Ярновости» в ФСИН, накануне Навальный уже находился в СИЗО Кольчугино во Владимирской области.

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Оппозиционера задержали в рамках дела «Ив Роше» — ФСИН потребовала заменить его условный срок по делу на реальный, поскольку Навальный, как утверждала служба, нарушал свои обязательства как условно осужденного.