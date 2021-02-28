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Навального доставили в колонию во Владимирской области
28.02.2021 18:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области,
«Мы можем подтвердить, что он сейчас в одном из учреждений УФСИН по Владимирской области. Сейчас он на карантине», — сказал Мельников.
РБК обратился за комментарием к адвокату Алексея Навального Вадиму Кобзеву и направил запрос в пресс-службу ФСИН России.
25 февраля Навального
Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Оппозиционера задержали в рамках дела «Ив Роше» — ФСИН потребовала заменить его условный срок по делу на реальный, поскольку Навальный, как утверждала служба, нарушал свои обязательства как условно осужденного.
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Сейчас он на карантине.
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