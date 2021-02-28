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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нигерии освободили похищенных школьниц Освобождены похищенные боевиками в Нигерии девочки. По данным местного издания Nation, в скором времени группа из 317 детей будет доставлена в город Гусау. Инцидент...

Освобождены похищенные боевиками в Нигерии девочки. По данным местного издания Nation, в скором времени группа из 317 детей будет доставлена в город Гусау. Инцидент произошел в городе Джангебе. В ночь на 26 февраля преступники напали на школу-интернат и похитили воспитанниц. На протяжении 3 суток подразделения федеральных сил безопасности и полиция вели интенсивные поиски девочек. Немедленно освободить похищенных учениц призывала и ООН. Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа. Был ли он выплачен на этот раз - пока не известно.