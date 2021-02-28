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Жители Аргентины вышли на улицы, выразить протест тайному вакцинированию властей

28.02.2021 22:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Аргентине тысячи жителей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест тайному вакцинированию властей от COVID-19.

Жители Аргентины вышли на улицы, выразить протест тайному вакцинированию властей

Новый министр здравоохранения обнародовал для прессы список, где значатся 70 не приоритетных получателей препарата, что вызвало агрессию у простого населения.

Жители Аргентины вышли на улицы, выразить протест тайному вакцинированию властей

Помимо транспарантов и флагов, демонстранты несли к дому правительства муляжи трупов с табличками "Мы ждали вакцину, но ее передали друзьям президента".

 
 
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В Аргентине тысячи жителей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест тайному вакцинированию властей от COVID-19. Новый министр здравоохранения обнародовал...
 
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