Жители Аргентины вышли на улицы, выразить протест тайному вакцинированию властей

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В Аргентине тысячи жителей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест тайному вакцинированию властей от COVID-19.









Новый министр здравоохранения обнародовал для прессы список, где значатся 70 не приоритетных получателей препарата, что вызвало агрессию у простого населения.









Помимо транспарантов и флагов, демонстранты несли к дому правительства муляжи трупов с табличками "Мы ждали вакцину, но ее передали друзьям президента".