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Американский заговор
01.03.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНет ничего тайного, что бы не стало со временем явным. Обычно этим афоризмом утешают бедняг, которые попали под колесо истории, были оболганы или остались неоцененными по заслугам. Сейчас впору вспомнить эти слова по другому поводу. Оказывается, рассказы про теневое правительство и deep state - это совсем не выдумки фриков и политических маргиналов!
Это все становится очень похожим на правду, которую признают даже большие СМИ Америки. Подробности в нашем следующем материале. Рассказывает Олег Романов.
Техас пострадал от странных белых кристалловКто такие конспирологи? Принято считать, что это безумные ловцы тарелочек, рассказчики историй про массовую голливудскую педофилию, свидетели того, как сильные мира сего омолаживаются вытяжкой из детской крови. Ну, это, конечно, конспирология в крайних, совершенно некурабельных формах. Есть, однако, и безобидные свидетели всеобщего заговора. Вот знаете ли вы, что Техас пострадал не просто от снега, но от неведомого вещества, которое состояло из странных белых кристаллов? Правительственные рептилоиды нарочно сыпали эту дрянь на головы обитателей штата Одинокой звезды. Зачем? Чтобы сломить их дух и искоренить стремление к сепаратизму.
Журнал Time признал существование в США "потаенного государства"Но это совсем уж какая-то кустарная, спроворенная на коленке конспирология. А вот с серьезными продуктами теории заговора дела обстоят иначе: здесь разоблачить мифы бывает много сложнее. А иногда разоблачение и вовсе оборачивается конфузом - разоблачаемое оказывается правдой. Вот, к примеру, журнал Time признал существование в Соединенных Штатах "потаенного государства", пресловутого deep state, а также подтвердил: свержение Дональда Трампа стало результатом договора. Оказывается, его проигрыш был согласован "закулисой" и от настроений граждан никак не зависел.
Труд объединился с капиталом, чтобы сохранить мир и противостоять атакам Трампа на демократию
Трамп заявил: "Все это было очень, очень странно. Через несколько дней после выборов мы стали свидетелями слаженной попытки назначить победителя, хотя ситуация в ключевых штатах еще не определилась". В каком-то смысле Трамп был прав. За кулисами разворачивался заговор, который сдерживал протесты и контролировал сопротивление. Это стало результатом неформального соглашения между левыми активистами и бизнес-гигантами. Пакт был оформлен в виде заявления Торговой палаты и профсоюзов. Труд объединился с капиталом, чтобы сохранить мир и противостоять атакам Трампа на демократию!
Трамп был "ошибкой в прошивке" американской демократииЖурналист Time оценивает случившееся позитивно - Трамп был "ошибкой в прошивке" американской демократии, вот и пришлось систему перезагрузить с применением непубличных инструментов. Факт фальсификаций на избирательных участках журнал не подтверждает и не опровергает. Какая разница, что там на самом деле было в избирательных урнах? Решение все равно принимали столпы государственной системы: бизнес и профсоюзы. Собственно, мы уже давно живем в эпоху торжествующего постмодерна: нет реальности, существующей объективно и независимо от наших о ней представлений. Все вокруг - только кажимость, которую формируют тексты газет и видео телеканалов. Но источников информации вокруг столько, что истинная правда может так и остаться конспирологией, если вы недостаточно внимательно следите за потоком новостей. Вот, скажем, известие, что полдюжины конгрессменов пытается отобрать у президента Байдена "красную кнопку" и передать ее вице-президенту. Собственно, это ведь попытка госпереворота, коль скоро Байден - верховный главнокомандующий. Как иначе понимать намерение ограничить его полномочия, не меняя Конституцию, а кулуарно? Выглядит эта история как фантазия конспиролога. Но нет: оказывается, оно действительно существует - письмо конгрессменов, обеспокоенных состоянием здоровья президента Байдена. Причем это не политическая манифестация: переживают и демократы, и республиканцы - а достаточно ли здрав Байден рассудком, чтобы принимать, не приведи господь, решение о начале атомной войны? А вот еще одна конспирологическая теория - нажористая-пренажористая. Еще в ноябре пропала без следа директор ЦРУ Джина Хаспел. Появилась версия: при задержании армейским спецназом Хаспел, организатор выборных фальсификаций, была то ли ранена, то ли убита. История оказалась шумной, разоблачали этот фейк десятки СМИ, включая агентство Рейтерс. Но самое убедительное опровержение почему-то представлено не было: директору ЦРУ всего-то и надо было, что попозировать журналистам пару минут. Но Хаспел не появилась на публике еще и до сих пор. И не появится: она ушла на пенсию – причем, о своей отставке сообщила через "Твиттер" ЦРУ. Ну, на дворе у нас постмодерн, и каждый сам вправе решать, насколько бредовы здесь подозрения, что тут правда, а что ложь. И вообще, а была ли Хаспел?! Со штурмом Капитолия та же история: до сих пор есть весьма влиятельные люди, которые уверяют, будто бунт и вторжение в святая святых организованы ФБР и спецслужбами. Майк Ширки, мичиганский сенатор, настаивает: штурм сконструирован. Что, например, делала среди хулиганов армейский специалист по психологическим операциям капитан Эмили Рейни? Да, капитан в бунте участвовала! Нет, ее не привлекают. И почему среди бунтарей-трампистов оказалось много анахистов и бээлэмовцев? Пока эти подозрения – сугубая конспирология, но, возможно, статья для Time, разъясняющая заговор, как раз сейчас готовится к публикации. А вот сюжет с пандемией как инструментом установления тотального контроля над обществом хотя и числится фейком, но понемногу им быть перестает. Вы помните все эти бредовые слухи о чипах, которые бултыхаются во флаконах с вакциной? Микросхемы якобы попадают в кровь и дальше легко считываются дистанционно? Не нужны оказались чипы: каждому человеку вручат паспорт вакцинации и выйти без такового на улицу будет нельзя.
А предъявлять велят по первому требованию. Евросоюз готовится подобные документы ввести через 3 месяца, ведь без паспортов вакцинации пропадет курортный сезон в Испании, Греции, Италии. И англичане о паспортах думают.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Нет сомнений, что в этом заинтересовано много людей и множество стран. Они с радостью примут паспорт вакцинации как решение проблемы. Что-то подобное было с прививками от желтой лихорадки. Никто же не возражает против сертификата о вакцинации? Так или иначе вопрос этот будет на международном уровне решен!".
Проблема лишь в юридической неурегулированности проблемы: прививочные паспорта должны быть у всех одинаковые, чтобы служивый человек с первого взгляда понимал - правильная бумага, окончательная и несомненная! Да, это будет крушение принципов социальной справедливости, но ведь COVID не дремлет и он ужасен.
Майкл О'Лири, генеральный директор "Ryanair": "Это займет лет 25 - стандартизировать в международных структурах паспорт вакцинации. Насчет каждого пассажира потребуется подтверждение от страховщиков или от медцентра, причем от уполномоченных структур!".
Грейси Бредли, глава правозащитной компании "Liberty": "Различия в здоровье между людьми делают их неравными, а паспорта это неравенство удвоят. Пандемия вообще общество разделила и дифференцировала. А это решение, если правительство его примет, закрепит неравенство навсегда!".
В общем, это в прошлом столетии теория заговора была чем-то неприличным. Теперь иначе: конспирологией называют все, истинность чего сомнительна, но на самом деле всего лишь пока не подтверждена. Конспирология также - это мнение, которое пока не объявили общеобязательным: значит, надо всего лишь дождаться статьи в Time. Самому же угадывать деяния власть имущих - дело зряшное. Просто потому, что у вас фантазии не достанет представить себе всю правду.
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Нет ничего тайного, что бы не стало со временем явным. Обычно этим афоризмом утешают бедняг, которые попали под колесо истории, были оболганы или остались...
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