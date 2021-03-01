Трамп: Байден уже стал худшим президентом в истории США

Источник материала: Tut.by

Демократ Джо Байден уже стал худшим президентом в истории США. Такое мнение выразил в воскресенье его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп.



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«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут, он [Байден] никогда об этом не говорил. <…> У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц [на посту] из всех президентов в современной истории [США], это правда, — сказал республиканец, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). — Администрация Байдена уже доказала, что они против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки».

«Всего за один короткий месяц мы ушли от [принципа] «Америка на первом месте» к «Америка на последнем месте», — считает бывший американский лидер. Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.

Зависимость от нефти

Трамп заявил, что политика новой администрации приведет к зависимости США от нефти из России и с Ближнего Востока. Республиканец раскритиковал решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

«Джо Байден вернул США в очень несправедливое и дорогостоящее Парижское соглашение по климату без обсуждения [возможности заключения] более выгодной сделки. <…> Какая в этом польза, когда мы [используем] чистые [энергоресурсы], а Китай — нет, Россия — нет, Индия — нет?» — заявлял республиканец. Он также подверг критике решение новой администрации о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Это, по мнению Трампа, уничтожило «42 тыс. отлично оплачиваемых рабочих мест».

По словам Трампа, он гордится тем, что за время его президентства «удалось сделать Америку энергетически независимой». «США стали энергетической сверхдержавой номер один. <…> Значительно крупнее Саудовской Аравии, <…> России. Мы заткнули их за пояс», — утверждал экс-президент.

«Но если демократы добьются своего, мы будем двигаться от энергетического доминирования к энергетической катастрофе. Это то, что происходит. <…> При политике радикально настроенных демократов цена на бензин уже подскочила на 30% после выборов. <…> Заправить фургон будет стоить около $ 200. <…> Цены на энергоресурсы будут взлетать, это включает и ваши счета за электричество», — уверен Трамп.

«В вопросе нефти мы теперь будем полагаться на Россию и Ближний Восток. Они говорят: «Россия, Россия, Россия». Что [может] быть лучше, чем то, что эти ребята сделали для России? <…> Политика Байдена — это огромный выигрыш для других стран, производящих нефть, и огромная потеря для США и наших прекрасных граждан», — полагает бывший глава Белого дома.