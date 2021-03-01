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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Матчбол" Минское "Динамо" официально попало в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, с чем наш клуб и поздравляем. А успехов желаем в борьбе за Кубок Гагарина. Сегодня...

Минское "Динамо" официально попало в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, с чем наш клуб и поздравляем. А успехов желаем в борьбе за Кубок Гагарина.Сегодня в нашей рубрике "Матчбол" обратим внимание на биатлон, волейбол и также на беговую гонку Bison Race, которая впервые прошла на стадионе "Динамо".Приветствуем в первый день весны всех любителей спортивного образа жизни и зрителей спортивных соревнований. В эту пору года их пройдет много. Однако в сегодняшнем выпуске нашей традиционной рубрики "Матчбол" расставим акценты на тех событиях, которые прошли накануне. Начнем с волейбола (видео).