|
Патовая ситуация. В Армении продолжаются массовые акции протеста
01.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В эти минуты два крупных митинга сторонников и оппозиции премьер-министра Пашиняна проходят параллельно в самом центре Еревана.
В стране сложилась патовая ситуация: сам премьер, несмотря на массовые акции протеста, в отставку уходить не собирается
В то же время он не может отправить в отставку генералов, которые отказали ему в повиновении. Президент страны не подписал указ об увольнении начальника Генштаба и готовится вернуть документ в правительство повторно. Страна балансирует на грани перерастания гражданского конфликта в силовое противостояние, и толчком к этому может стать любая мелочь. Премьер объявил сегодня, что намерен провести в октябре референдум: граждане должны будут решить - хотят ли они передать президенту дополнительные полномочия?
Парламентской республикой Армения стала в 2018-мКроме того, глава правительства предложил провести новые парламентские выборы. Вряд ли это успокоит страсти. Премьера Пашиняна, напомним, среди прочего обвиняют в неудачах, которые потерпели армяне в недавнем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты два крупных митинга сторонников и оппозиции премьер-министра Пашиняна проходят параллельно в самом центре Еревана. Днем оппозиция пыталась...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)