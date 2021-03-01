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Патовая ситуация. В Армении продолжаются массовые акции протеста

01.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты  два крупных митинга сторонников и оппозиции премьер-министра Пашиняна проходят параллельно в самом центре Еревана. Днем оппозиция пыталась захватывать правительственные здания, но эта затея  имела ограниченный успех: взять под контроль удалось лишь одну из столичных префектур.

В стране сложилась патовая ситуация: сам премьер, несмотря на массовые акции протеста, в отставку уходить не собирается

В то же время  он не может отправить в отставку  генералов, которые отказали ему в повиновении. Президент страны не подписал указ об увольнении начальника Генштаба и готовится вернуть документ в правительство повторно. Страна балансирует на грани перерастания гражданского конфликта в силовое противостояние, и толчком к этому может стать любая мелочь. Премьер объявил сегодня, что намерен провести в октябре референдум: граждане должны будут решить - хотят ли они передать президенту дополнительные полномочия?

Патовая ситуация. В Армении продолжаются массовые акции протеста

Парламентской республикой Армения стала в 2018-м

Кроме того, глава правительства предложил провести новые парламентские выборы. Вряд ли это успокоит страсти. Премьера Пашиняна, напомним, среди прочего  обвиняют в неудачах, которые потерпели армяне в недавнем конфликте из-за Карабаха.

 
 
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В эти минуты  два крупных митинга сторонников и оппозиции премьер-министра Пашиняна проходят параллельно в самом центре Еревана. Днем оппозиция пыталась...
 
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