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Американскую сеть отелей раскритиковали из-за нацистского дизайна сцены
02.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Известную американскую сеть отелей раскритиковали из-за нацистского дизайна сцены. Как сообщает New York Post, пользователи социальных сетей увидели в оформлении главной ежегодной конференции Консервативной партии связь с символикой нацистов. Мероприятие прошло в отеле Hyatt на сцене, напоминающей по форме символ, который использовал Третий рейх. На той же конференции состоялось первое после ухода с поста президента США публичное выступление республиканца Дональда Трампа.
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Известную американскую сеть отелей раскритиковали из-за нацистского дизайна сцены. Как сообщает New York Post, пользователи социальных сетей увидели в оформлении...
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