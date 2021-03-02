Источник материала: БT

Известную американскую сеть отелей раскритиковали из-за нацистского дизайна сцены. Как сообщает New York Post, пользователи социальных сетей увидели в оформлении главной ежегодной конференции Консервативной партии связь с символикой нацистов. Мероприятие прошло в отеле Hyatt на сцене, напоминающей по форме символ, который использовал Третий рейх. На той же конференции состоялось первое после ухода с поста президента США публичное выступление республиканца Дональда Трампа.