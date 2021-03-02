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В Венеции пересохли каналы

02.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Рекордные отливы в знаменитом городе на воде. Уровень воды в итальянской Венеции, обычно страдающей от наводнений, в этом году снизился на 48 сантиметров. Многие каналы пересохли, без работы гондольеры. В самом известном Гранд-канале вода все же осталась, однако ее уровень заметно упал. У местных жителей возникли сложности с передвижением по городу. Единственный транспорт венецианцев - лодки и катера - пока пришлось отложить.

 
 
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Рекордные отливы в знаменитом городе на воде. Уровень воды в итальянской Венеции, обычно страдающей от наводнений, в этом году снизился на 48 сантиметров. Многие...
 
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