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В Украине народные депутаты под особым контролем
02.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Cледят в Украине не только за состоянием здоровья медработников, но и за общественными деятелями. И под особым контролем народные депутаты.
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Cледят в Украине не только за состоянием здоровья медработников, но и за общественными деятелями. И под особым контролем народные депутаты.
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