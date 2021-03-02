Не использовать вакцину компании AstraZeneca призывает Минздрав Канады

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Речь о пожилых людях старше 65 лет. Национальный совещательный комитет страны по иммунизации уточнил, что решение принято из-за ограниченной информации по поводу эффективности для такой возрастной группы. А в Одессе, по сообщениям украинского информационного агентства УНИАН, после вакцинации от COVID-19 препаратом Covieshield AstraZeneca у медработников состояние здоровья ухудшилось.



