США не будут делиться вакциной с другими странами, пока все американцы не получат прививку

Источник материала: БT

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Зато Америка готова оказать помощь Украине, но не с необходимым стране препаратом. Речь о пакете в 125 миллионов долларов в рамках инициативы помощи в сфере безопасности. По сообщениям пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, такой жест США в очередной раз покажет приверженность Вашингтона к сотрудничеству и готовность предоставлять Киеву оборонительное вооружение для эффективной защиты от якобы российской агрессии.



