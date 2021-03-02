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США не будут делиться вакциной с другими странами, пока все американцы не получат прививку
02.03.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Зато Америка готова оказать помощь Украине, но не с необходимым стране препаратом. Речь о пакете в 125 миллионов долларов в рамках инициативы помощи в сфере безопасности. По сообщениям пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, такой жест США в очередной раз покажет приверженность Вашингтона к сотрудничеству и готовность предоставлять Киеву оборонительное вооружение для эффективной защиты от якобы российской агрессии.
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Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Зато Америка готова оказать помощь Украине, но не с необходимым стране препаратом. Речь о пакете в...
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