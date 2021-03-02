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В темном-темном городе… В Италии несколько населенных пунктов засыпало пеплом от Этны

02.03.2021 13:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вулкан Этна снова ожил 28 февраля. Это седьмое извержение с 16 февраля, сообщает ANSA. На этот раз несколько итальянских городов покрались слоем пепла. Что там происходит — в фотографиях Reuters.


Фото: Reuters

В воскресенье произошел выброс лавы на высоту около 300 метров, потом — столб дыма и пепла. В результате на города обрушился дождь из вулканического пепла — крыши домов, дороги, машины стали черными.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Напомним, Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Высота вулкана — 3328 метров. В июне 2013 года Этна была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Такое фото извергающегося вулкана сделали 16 февраля 2021 года. Фото: Reuters

Этна 22 февраля 2021 года. Фото: Reuters

23 февраля 2021 года. Фото: Reuters

 
 
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