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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в Грузии Центр Тбилиси: у здания парламента пятый день разбит палаточный городок, и с каждым днем он разрастается. Протестующие требуют освобождения депутата, председателя...

Центр Тбилиси: у здания парламента пятый день разбит палаточный городок, и с каждым днем он разрастается. Протестующие требуют освобождения депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.Его обвиняют в организации группового насилия против полицейских и попытке насильственного захвата власти в 2019-м. Сегодня часть митингующих также попыталась перекрыть улицы для проезда автомобилей, однако полиция не позволила этого сделать. Задержаны 7 человек.