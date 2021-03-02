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Протесты в Грузии
02.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЦентр Тбилиси: у здания парламента пятый день разбит палаточный городок, и с каждым днем он разрастается. Протестующие требуют освобождения депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.
Его обвиняют в организации группового насилия против полицейских и попытке насильственного захвата власти в 2019-м. Сегодня часть митингующих также попыталась перекрыть улицы для проезда автомобилей, однако полиция не позволила этого сделать. Задержаны 7 человек.
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Центр Тбилиси: у здания парламента пятый день разбит палаточный городок, и с каждым днем он разрастается. Протестующие требуют освобождения депутата, председателя...
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