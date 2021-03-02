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В Украине резко выросла смертность от COVID

02.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Украине за прошедшие сутки от COVID скончались 162 человека: смертность от вируса там резко возросла. Выявлено около 5 с половиной тысяч новых заражений - рост почти во всех регионах. Исключение - Запорожская, Луганская и Херсонская области. 

Украинские медики жалуются на здоровье после прививки

Темпы распространения увеличиваются, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Первыми препарат получают медики, и некоторые из них уже пожаловались на самочувствие. В Одессе у 22-х из 60 сотрудников медучреждений поднялась температура, у некоторых до 38 с половиной. Часть персонала теперь отказывается делать прививку. Напомним, в Украине прививают препаратом, произведенным в Индии.

 
 
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В Украине за прошедшие сутки от COVID скончались 162 человека: смертность от вируса там резко возросла. Выявлено около 5 с половиной тысяч новых заражений - рост почти...
 
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