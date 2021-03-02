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ЕС и США ввели санкции против России из-за дела Навального

02.03.2021 18:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз и США расширили санкции в отношении России из-за Навального. В европейский черный список попали четыре гражданина РФ — все они представители силовых ведомств. США пока конкретные фамилии не называют.


Фото: Reuters

Как сообщает ТАСС, в черный список ЕС попали генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов. Все они, по мнению европейского сообщества, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному. Этим людям запрещен въезд в страны ЕС, а также хранение средств в банках стран Евросоюза.

США вводят санкции против семи «высокопоставленных представителей» российских властей, а также 14 организаций — девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом.

— Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия), — заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Официально санкционный список США пока не опубликован.

15 октября Евросоюз уже включил в санкционный список по инциденту с Навальным директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

 
 
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В европейский черный список попали четыре гражданина РФ - все они представители силовых ведомств. США пока конкретные фамилии не называют.
 
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