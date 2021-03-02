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ЕС и США ввели санкции против России из-за дела Навального
02.03.2021 18:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз и США расширили санкции в отношении России из-за Навального. В европейский черный список попали четыре гражданина РФ — все они представители силовых ведомств. США пока конкретные фамилии не называют.
Как сообщает
США вводят санкции против семи «высокопоставленных представителей» российских властей, а также 14 организаций — девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом.
— Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического (оружия), — заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Официально санкционный список США пока не опубликован.
15 октября Евросоюз уже
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В европейский черный список попали четыре гражданина РФ - все они представители силовых ведомств. США пока конкретные фамилии не называют.
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