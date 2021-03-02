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Протест у здания парламента Абхазии
02.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАкции протеста проходят в Сухуми. Около 200 человек собрались на площади Свободы, после чего направились к зданию парламента. Протестующие обвиняют власти Абхазии в переговорах с Грузией.
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Акции протеста проходят в Сухуми. Около 200 человек собрались на площади Свободы, после чего направились к зданию парламента. Протестующие обвиняют власти Абхазии в...
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