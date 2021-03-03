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Аваков: Информатор дал показания о «белорусском следе» в убийстве Шеремета
03.03.2021 13:39 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
По делу об убийстве Павла Шеремета будет «еще два очень интересных следственных действия», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью популярному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Авакова, в Киев приехал и дал показания бывший сотрудник антитеррористического подразделения «Алмаз» белорусского МВД Игорь Макар.
«Мы всегда задаем вопрос: а какой мотив? Вот мы увидели один из мотивов, когда белорусские спецслужбы посчитали, что все-таки он является неудобным человеком. Были проведены следственные действия, не так давно, уже после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ — мы договорились так. Он дал показания. Показания небезынтересные», - сказал глава украинского МВД.
Макар, добавил Аваков, рассказал о второй части производства — по заказчикам. «Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше», -
Аваков также отметил, что в части "озвученных исполнителей" дело Шеремета находится в суде – и суд присяжных должен принять решение. Андрея Антоненко суд присяжных уже несколько раз оставлял под стражей, напомнил глава МВД,
Напомним, что 4 января 2020 года была
Уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести». Досудебное расследование по делу длилось 1402 дня. По информации украинской полиции, было обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц.
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По делу об убийстве Павла Шеремета будет «еще два очень интересных следственных действия», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью...
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