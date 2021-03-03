Аваков: Информатор дал показания о «белорусском следе» в убийстве Шеремета

По делу об убийстве Павла Шеремета будет «еще два очень интересных следственных действия», сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью популярному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Авакова, в Киев приехал и дал показания бывший сотрудник антитеррористического подразделения «Алмаз» белорусского МВД Игорь Макар.

«Мы всегда задаем вопрос: а какой мотив? Вот мы увидели один из мотивов, когда белорусские спецслужбы посчитали, что все-таки он является неудобным человеком. Были проведены следственные действия, не так давно, уже после Нового года. Приезжал сюда этот товарищ — мы договорились так. Он дал показания. Показания небезынтересные», - сказал глава украинского МВД.

Макар, добавил Аваков, рассказал о второй части производства — по заказчикам. «Еще у нас там будет два очень интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше», - цитируют его Naviny.by.

Аваков также отметил, что в части "озвученных исполнителей" дело Шеремета находится в суде – и суд присяжных должен принять решение. Андрея Антоненко суд присяжных уже несколько раз оставлял под стражей, напомнил глава МВД, передает «Украинская правда».

Напомним, что 4 января 2020 года была опубликована аудиозапись разговора экс-председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками спецподразделения «Альфа», где обсуждалось физическое устранение журналиста Павла Шеремета. КГБ от комментариев отказался, а Макар пообещал приехать в Киев и дать показания.

Уроженец Беларуси Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести». Досудебное расследование по делу длилось 1402 дня. По информации украинской полиции, было обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц.