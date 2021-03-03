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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Бондаренко: Мы можем говорить лет через 20 об исчезновении Украины как таковой А вот к чему привело желание перемен в Украине. Страна так и не пришла в себя после Майдана. Уровень и качество жизни резко упали. Сократилась и продолжительность...

А вот к чему привело желание перемен в Украине. Страна так и не пришла в себя после Майдана. Уровень и качество жизни резко упали. Сократилась и продолжительность жизни. И как отметила экс-депутат Верховной рады Украины, если дальше так продолжится, то страна через 20 лет попросту перестанет существовать. Нечего уже будет не то, что европеизировать, но и восстанавливать.