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Е. Бондаренко: Мы можем говорить лет через 20 об исчезновении Украины как таковой
03.03.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTА вот к чему привело желание перемен в Украине. Страна так и не пришла в себя после Майдана. Уровень и качество жизни резко упали. Сократилась и продолжительность жизни. И как отметила экс-депутат Верховной рады Украины, если дальше так продолжится, то страна через 20 лет попросту перестанет существовать. Нечего уже будет не то, что европеизировать, но и восстанавливать.
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады Украины: "Что мы в итоге получили, когда действительно пришли вот эти фальшивые евроинтеграторы, которые так назвались, но по сути были вот этими деструкторами и декадансерами, которые опустили нашу страну до уровня пещер каких-то. Первое, что у нас случилось, - мы потеряли с вами людей и территории, второе - страна выпала из законодательного и правового поля: у нас банды какие-то по степям гуляют, бандитские формирования занимаются непонятно чем, в том числе, получая некие ксивы от МВД, когда часть этих формирований легализовали еще в бытность Авакова. Мы с вами можем пройтись абсолютно по любой сфере деятельности в нашей стране, где мы имеем исключительно минус. Качество, уровень жизни понизились. Продолжительность жизни сократилась. Мы имеем деторождение в минус 300 тысяч по году. То есть, мы потеряли сразу огромный город в Украине. Если дальше так продолжится, то, по сути, мы можем говорить лет через 20 об исчезновении Украины как таковой. Уже нечего будет не то, что европеизировать, а восстанавливать и украинизировать".
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А вот к чему привело желание перемен в Украине. Страна так и не пришла в себя после Майдана. Уровень и качество жизни резко упали. Сократилась и продолжительность...
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