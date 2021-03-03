|
В Кыргызстане решили изменить Конституцию
03.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию. Проект Основного закона предполагает президентскую форму правления. Президент получит право по собственной инициативе отправить действующий состав или члена кабинета в отставку, председателем Кабинета Министров будет руководитель Администрации президента. Функции и возможности законодательной власти тоже предлагается изменить - будут урезаны полномочия парламента.
Правда, сегодня обновленный вариант Основного закона в Конституционную палату так и не поступил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)