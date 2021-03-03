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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кыргызстане решили изменить Конституцию Об изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию....

Об изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию. Проект Основного закона предполагает президентскую форму правления. Президент получит право по собственной инициативе отправить действующий состав или члена кабинета в отставку, председателем Кабинета Министров будет руководитель Администрации президента. Функции и возможности законодательной власти тоже предлагается изменить - будут урезаны полномочия парламента.Правда, сегодня обновленный вариант Основного закона в Конституционную палату так и не поступил.