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В Кыргызстане решили изменить Конституцию

03.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Об изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию. Проект Основного закона предполагает президентскую форму правления. Президент получит право по собственной инициативе отправить действующий состав или члена кабинета в отставку, председателем Кабинета Министров будет  руководитель Администрации президента. Функции и возможности законодательной власти тоже предлагается  изменить - будут урезаны полномочия парламента.

Правда, сегодня обновленный вариант Основного закона в Конституционную палату так и не поступил. 

 
 
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Об изменении формы государственного правления задумались в самой политически нестабильной стране Центральной Азии. В Кыргызстане решили изменить Конституцию....
 
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