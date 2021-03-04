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В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 8 человек. Полиция подозревает терроризм

04.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Ветланда на юге Швеции молодой мужчина с ножом напал на прохожих. Всего пострадали восемь человек.


Фото: Reuters

Пресс-служба шведской полиции сообщила, что 20-летний мужчина напал с ножом на людей. Первоначально было известно о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. У некоторых ранения серьезные.

Прибывшая по вызову прохожих полиция открыла огонь по нападавшему. Сейчас он находится в больнице, его ранения не опасны.

Первоначально было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, но позже его переквалифицировали на терроризм.

«В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать любые террористические мотивы, но на данный момент я не могу вдаваться в причины», — приводит слова начальника полиции Малены Гранн Göteborgs Posten.

Полиция также сообщила, что пока нет оснований считать, что к инциденту могут быть причастны другие люди, помимо задержанного.


Фото: Reuters

Расследование полиция ведет вместе со службой государственной безопасности Швеции (СЭПО). Правоохранители пытаются выяснить, есть ли какая-та связь между жертвами или жертвами и преступником, пишет РБК.

 
 
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Прибывшая по вызову прохожих полиция открыла огонь по нападавшему. Сейчас он находится в больнице, его ранения не опасны.
 
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