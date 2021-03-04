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В Швеции мужчина напал с ножом на прохожих и ранил 8 человек. Полиция подозревает терроризм
04.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городе Ветланда на юге Швеции молодой мужчина с ножом напал на прохожих. Всего пострадали восемь человек.
Пресс-служба шведской полиции
Прибывшая по вызову прохожих полиция открыла огонь по нападавшему. Сейчас он находится в больнице, его ранения не опасны.
Первоначально было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, но позже его переквалифицировали на терроризм.
«В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать любые террористические мотивы, но на данный момент я не могу вдаваться в причины», — приводит слова начальника полиции Малены Гранн
Полиция также сообщила, что пока нет оснований считать, что к инциденту могут быть причастны другие люди, помимо задержанного.
Расследование полиция ведет вместе со службой государственной безопасности Швеции (СЭПО). Правоохранители пытаются выяснить, есть ли какая-та связь между жертвами или жертвами и преступником,
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Прибывшая по вызову прохожих полиция открыла огонь по нападавшему. Сейчас он находится в больнице, его ранения не опасны.
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