США заявили о «подрывной роли» России в мире

Источник материала: Tut.by

Россия по-прежнему играет «подрывную роль» на мировой арене, вместе с Китаем препятствуя защите интересов США, говорится в промежуточной американской стратегии по нацбезопасности.



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«Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру», — говорится в документе.

США столкнулись с «миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами», а также технологической революции, которая меняет каждый аспект жизни, считают в Вашингтоне.

При этом там подчеркнули, что намерены, в частности, противостоять угрозе, исходящей от ядерного оружия, избегать дорогостоящих гонок вооружений и восстанавливать свою репутацию лидера в области контроля над вооружениями. «Вот почему мы быстро пришли к тому, чтобы продлить договор СНВ-3 с Россией. <…> Мы предпримем шаги для сокращения роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности <…>, — говорится в тексте стратегии. При этом США заверили, что будут выполнять свои обязательства по сдерживанию недружественных действий на прежнем уровне.

«И мы будем находиться в конструктивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых военных технологий, которые подразумевают стратегическую стабильность», — отмечают в Вашингтоне.

Накануне Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США решили внести Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий. Исключение будет сделано только для поставок компонентов, которые необходимы для сотрудничества двух стран в вопросе исследования космоса.

В промежуточной стратегии также говорится, что США не должны и не будут участвовать в «вечных войнах». Страна намерена работать над тем, чтобы закончить самое длинное участие США в военном конфликте — в Афганистане — не создавая при этом рисков возвращения туда террористов в прежних объемах и угроз возобновления атак на США.

США уже неоднократно называли Россию и Китай одними из основных угроз своей безопасности. В середине февраля Пентагон заявил, что Россия представляет опасность для всех членов НАТО, в том числе для США. В Минобороны считают, что Россия «подрывает прозрачность и предсказуемость», а также использует военную силу для достижения своих целей.