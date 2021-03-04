Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН бьет тревогу: продовольственная безопасность ряда регионов планеты под угрозой Особенно страдает Латинская Америка: за последние два года увеличился в четыре раза уровень голода в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Из-за COVID почти 8...

Особенно страдает Латинская Америка: за последние два года увеличился в четыре раза уровень голода в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Из-за COVID почти 8 миллионов человек критически недоедают.Похожая ситуация и в Йемене: из-за продолжающегося военного конфликта в регионе гуманитарная катастрофа. Нехватку еды там ощущают почти 19 миллионов человек.