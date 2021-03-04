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ООН бьет тревогу: продовольственная безопасность ряда регионов планеты под угрозой
04.03.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОсобенно страдает Латинская Америка: за последние два года увеличился в четыре раза уровень голода в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Из-за COVID почти 8 миллионов человек критически недоедают.
Похожая ситуация и в Йемене: из-за продолжающегося военного конфликта в регионе гуманитарная катастрофа. Нехватку еды там ощущают почти 19 миллионов человек.
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Особенно страдает Латинская Америка: за последние два года увеличился в четыре раза уровень голода в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Никарагуа. Из-за COVID почти 8...
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