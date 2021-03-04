Резкую критику со стороны Киева вызвало скандальное заявление премьер-министра Словакии Игора Матовича

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В ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины "Спутник V" Матович сказал, что пообещал в обмен "Закарпатскую Украину". Шутку не поняли - министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем "Твиттере" предложил Матовичу обменять вакцину на несколько регионов Словакии. Также МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве и потребовал извинений. Вместо премьера извинился министр иностранных дел страны. Напомним, Словакия 1 марта получила первую партию российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.



