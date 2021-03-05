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Кадыров назвал фантазиями попытки связать убийство Бориса Немцова с Чечней
05.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и абсурдными мыслями сообщения о том, что возможные соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления связывались с чеченским сенатором и депутатом. Об этом он
«Бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова», — заявил он.
По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России». «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — утверждает он.
Как считает Кадыров, в деле Немцова «основные следы ведут в Украину». В качестве подтверждения своих слов глава Чечни указал, что в момент убийства политика с ним находилась гражданка Украины Анна Дурицкая и добавил, что «пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же».
2 марта «Медиазона» и Scanner Project выпустили совместное расследование, в котором проанализировали материалы дела об убийстве Боиса Немцова. Журналисты опубликовали хронологию звонков и поездок группы людей, которые, предположительно, принимали участие в преступлении. По данным «Медиазоны», в группу входили экс-офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Немцова называют организатором убийства политика, и полицейский Асланбек Хатаев. Как утверждается в материале, за день до преступления Геремеев пытался дозвониться до бывшего военнослужащего «Севера» Заура Дадаева (
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что новые факты, связанные с убийством Немцова, если они имеются, не останутся без внимания. «Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание», — сказал он.
Борис Немцов
Организатором преступления Следственный комитет считает Руслана Мухудинова, который был водителем Руслана Геремеева. С ноября 2015 года он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен. В декабре 2020-го президент Владимир Путин заявил, что расследование должно быть завершено.
Кадыров, комментируя в 2017 году приговор по делу об убийстве Немцова, заявил, что он был вынесен при сомнительных доказательствах вины осужденных и выглядит «странно». «Я убежден, что против Чечни и ее народа ведется целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война», — говорил он.
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По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России»....
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