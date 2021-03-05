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Кадыров назвал фантазиями попытки связать убийство Бориса Немцова с Чечней

05.03.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью и абсурдными мыслями сообщения о том, что возможные соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления связывались с чеченским сенатором и депутатом. Об этом он написал в Telegram.


Фото: Reuters

«Бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова», — заявил он.

По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России». «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — утверждает он.

Как считает Кадыров, в деле Немцова «основные следы ведут в Украину». В качестве подтверждения своих слов глава Чечни указал, что в момент убийства политика с ним находилась гражданка Украины Анна Дурицкая и добавил, что «пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же».

2 марта «Медиазона» и Scanner Project выпустили совместное расследование, в котором проанализировали материалы дела об убийстве Боиса Немцова. Журналисты опубликовали хронологию звонков и поездок группы людей, которые, предположительно, принимали участие в преступлении. По данным «Медиазоны», в группу входили экс-офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Немцова называют организатором убийства политика, и полицейский Асланбек Хатаев. Как утверждается в материале, за день до преступления Геремеев пытался дозвониться до бывшего военнослужащего «Севера» Заура Дадаева (получил 20 лет колонии строгого режима, следствие считает, что именно он стрелял в политика), а непосредственно в день убийства получал звонки от своего дяди Сулеймана Геремеева и Адама Делимханова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что новые факты, связанные с убийством Немцова, если они имеются, не останутся без внимания. «Если там содержится новая информация, ранее неизвестная, или информация, которая способна представить дело в новом свете, наверняка на это обратят внимание», — сказал он.

Борис Немцов был застрелен в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За его убийство, помимо Дадаева, осуждены еще четыре человека: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11. По версии обвинения, они готовили преступление несколько месяцев, специально для этого они купили одну квартиру и арендовали другую, приобрели автомобиль, оружие, боеприпасы и «боевые трубки» — сотовые телефоны с сим-картами, не зарегистрированными ни на чье имя.

Организатором преступления Следственный комитет считает Руслана Мухудинова, который был водителем Руслана Геремеева. С ноября 2015 года он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен. В декабре 2020-го президент Владимир Путин заявил, что расследование должно быть завершено.

Кадыров, комментируя в 2017 году приговор по делу об убийстве Немцова, заявил, что он был вынесен при сомнительных доказательствах вины осужденных и выглядит «странно». «Я убежден, что против Чечни и ее народа ведется целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война», — говорил он.

 
 
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По мнению главы Чечни, люди, «сочиняющие и распространяющие подобную ложь», являются «западными марионетками», а целью публикаций назвал «развал России»....
 
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