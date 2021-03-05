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Еврокомиссия представила план по сокращению безработицы
05.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСогласно ему, к 2030 году 78 % населения должны быть трудоустроены. Для сравнения: в 2019-м эти цифры составляли 73 %. Неравенство между мужчинами и женщинами должно сократиться вдвое. К слову, корона-кризис серьезно ударил по рабочим местам: за прошлый год работы лишились более 114 миллионов человек во всем мире.
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Согласно ему, к 2030 году 78 % населения должны быть трудоустроены. Для сравнения: в 2019-м эти цифры составляли 73 %. Неравенство между мужчинами и женщинами должно...
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