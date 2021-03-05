Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еврокомиссия представила план по сокращению безработицы Согласно ему, к 2030 году 78 % населения должны быть трудоустроены. Для сравнения: в 2019-м эти цифры составляли 73 %. Неравенство между мужчинами и женщинами должно...

Согласно ему, к 2030 году 78 % населения должны быть трудоустроены. Для сравнения: в 2019-м эти цифры составляли 73 %. Неравенство между мужчинами и женщинами должно сократиться вдвое. К слову, корона-кризис серьезно ударил по рабочим местам: за прошлый год работы лишились более 114 миллионов человек во всем мире.