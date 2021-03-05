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"Акт в поддержку народа" разрешает распечатывать бюллетени дома

05.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США  палата представителей приняла "Акт в поддержку народа". Так официально называется билль, а фактически он  меняет правила проведения голосования в ходе федеральных выборов и вовсе исключает возможность уточнения списков избирателей. Также новый документ разрешает распечатывать бюллетени на домашних принтерах и бросать их в мобильные урны для голосования. Отметим, политические кампании в США часто сопровождаются скандалами. На последних выборах республиканцы обвиняли демократов в массовых фальсификациях. Например, в выборах якобы участвовали граждане в возрасте от 150 лет и старше. А некоторые американцы и вовсе регистрировались несколько раз. А значит столько же и голосовали. Новый закон, который подготовили именно демократы, должен быть еще одобрен сенатом.

Флешмоб в Нью-Йорке: горожане спели о непосильной аренде

И пока демократы обсуждают "Акт в поддержку народа", сам же народ пытается в буквальном смысле удержаться на плаву. Съемное жилье в Нью-Йорке стремительно дорожает. Мелкий и средний бизнес разоряется, безработица растет. Жителям остается разве что спеть о непосильных для них платежах.

 
 
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В США  палата представителей приняла "Акт в поддержку народа". Так официально называется билль, а фактически он  меняет правила проведения голосования в ходе...
 
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