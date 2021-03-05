Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Львове националисты напали на уличных музыкантов У одного из пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Уничтожены музыкальные инструменты и звукоусиливающая аппаратура. Нападение было совершено после...

У одного из пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Уничтожены музыкальные инструменты и звукоусиливающая аппаратура. Нападение было совершено после того, как уличный ансамбль исполнил песню на русском языке. На требование националистов прекратить, один из певцов указал, что вне работы закон разрешает гражданину самому выбирать язык общения. Расправу над музыкантами националисты сняли, а видео распространили через соцсети.