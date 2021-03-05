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Во Львове националисты напали на уличных музыкантов

05.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

У одного из пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Уничтожены музыкальные инструменты и звукоусиливающая аппаратура. Нападение было совершено после того, как уличный ансамбль исполнил песню на русском языке. На требование националистов прекратить, один из певцов указал, что вне работы закон разрешает гражданину самому выбирать язык общения. Расправу над музыкантами националисты сняли, а видео распространили через соцсети.
 
 
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У одного из пострадавших диагностировано сотрясение мозга. Уничтожены музыкальные инструменты и звукоусиливающая аппаратура. Нападение было совершено после...
 
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