|
В Марселе задержан вероятный террорист
05.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПолиция Марселя задержала человека, вооруженного ножом. Он пытался через местный кошерный рынок подобраться как можно ближе к еврейской религиозной школе. На время операции детям запретили покидать учебное заведение. В настоящий момент дознаватели выясняют, имел ли подозреваемый намерение совершить теракт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Марселя задержала человека, вооруженного ножом. Он пытался через местный кошерный рынок подобраться как можно ближе к еврейской религиозной школе. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)