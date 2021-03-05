|
Землетрясение в Греции спровоцировало панику
05.03.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНапуганные сильным землетрясением сотни жителей центральной Греции провели минувшую ночь на улицах. Стихийное бедствие произошло в окрестностях города Ларисса: толчки достигали 6 баллов по шкале Рихтера. Власти региона сообщают, что землетрясением серьезно повреждено не менее 200 домов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напуганные сильным землетрясением сотни жителей центральной Греции провели минувшую ночь на улицах. Стихийное бедствие произошло в окрестностях города Ларисса:...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)