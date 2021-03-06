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США и Еврокомиссия будут координировать свои действия по Беларуси, России, Украине, Китаю и Западным Балканам

06.03.2021 08:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 5 марта провели телефонные переговоры. Они договорились сотрудничать в разных сферах и координировать свои действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы, сообщили в пресс-службе Белого дома.


Фото: Reuters

Во время разговора Байден подчеркнул приверженность тому, чтобы «восстановить и дать новую жизнь партнерству США и ЕС». Политики договорились приостановить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины, введенные в рамках спора об авиационной технике, рассматриваемого в рамках ВТО. Стороны условились продолжить переговоры по его урегулированию вопроса, сказано в документе.

Кроме того, стороны обсудили важность тесного сотрудничества США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19 и повышения глобальной безопасности в области здравоохранения, обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики, преодоления климатического кризиса и укрепления демократии.

«Лидеры также договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы», — заявили в Белом доме.

 
 
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«Лидеры договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы», - заявили в...
 
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