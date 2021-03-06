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В Венесуэле введут в обращение банкноты номиналом 1 млн боливаров

06.03.2021 11:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы сообщил о том, что с 8 марта в стране вводятся в обращение три новые банкноты. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года», — говорится в документе.

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