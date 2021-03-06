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Врач Комаровский призвал не относиться к индийской вакцине скептически
06.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ этой связи у украинцев масса вопросов. Особенно странно в такой ситуации кичиться метафизическими достижениями, которых попросту нет последние годы. Украина стала отсталой и слаборазвитой страной. Такое мнение телеведущий и блогер Евгений Комаровский, который осадил в интервью одного журналиста.
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В этой связи у украинцев масса вопросов. Особенно странно в такой ситуации кичиться метафизическими достижениями, которых попросту нет последние годы. Украина...
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