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Мигранты подорвались на мине в Хорватии
06.03.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНесчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело погибшего и одного раненого, остальные мигранты скрылись в неизвестном направлении. На поиски были направлены вертолеты, мигрантов вскоре нашли в миноопасном районе.
Людей предупредили об опасности, рекомендовав дождаться спасателей, не сходя с местаСпустя несколько часов с минного поля вывели десять человек. Пострадавшим была оказана помощь. Четыре человека госпитализированы с ранениями, один из них находится в тяжелом состоянии. Шестеро из спасенных выразили намерение подать просьбу о предоставлении убежища в Хорватии.
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Несчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько...
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