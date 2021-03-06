Источник материала: БT

Людей предупредили об опасности, рекомендовав дождаться спасателей, не сходя с места

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мигранты подорвались на мине в Хорватии Несчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько...

Несчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело погибшего и одного раненого, остальные мигранты скрылись в неизвестном направлении. На поиски были направлены вертолеты, мигрантов вскоре нашли в миноопасном районе.Спустя несколько часов с минного поля вывели десять человек. Пострадавшим была оказана помощь. Четыре человека госпитализированы с ранениями, один из них находится в тяжелом состоянии. Шестеро из спасенных выразили намерение подать просьбу о предоставлении убежища в Хорватии.