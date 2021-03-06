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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конгресс США намерен урезать полномочия Байдена по применению военной силы за границей Конгресс США начал пересматривать "Закон о разрешении на применение военной силы за рубежом". Парламент собирается отнять у президента право начинать войны по...

Конгресс США начал пересматривать "Закон о разрешении на применение военной силы за рубежом". Парламент собирается отнять у президента право начинать войны по собственному произволу. Байден уже согласился с таким урезанием своих полномочий. Нынешняя версия закона действует 20 лет: ее приняли, чтобы президент мог реагировать на внешние вызовы как можно оперативнее. Если разрешение на новые войны придется получать у конгресса, это сделает внешнюю политику США гораздо менее агрессивной. Причина пересмотра закона не только в миролюбии. Недавно 12 конгрессменов обратились к Белому дому с письмом, в котором требовали лишить Байдена "красной кнопки" и передать ее, например, вице-президенту. Парламентариев беспокоит, что глава государства нездоров. И старческие недуги лишают страну и мир гарантии, что ядерное оружие может быть применено лишь человеком в здравом уме и трезвой памяти.