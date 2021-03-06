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Почти сутки длилось противостояние молодежных группировок и полиции в пригороде Лиона
06.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры мы получаем из Лиона. Там почти сутки длилось
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Эти кадры мы получаем из Лиона. Там почти сутки длилось противостояние молодежных группировок и полиции. Десятки участников задержаны. Конфликт возник из-за...
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