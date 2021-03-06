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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти сутки длилось противостояние молодежных группировок и полиции в пригороде Лиона Эти кадры мы получаем из Лиона. Там почти сутки длилось противостояние молодежных группировок и полиции. Десятки участников задержаны. Конфликт возник из-за...

Эти кадры мы получаем из Лиона. Там почти сутки длилосьмолодежных группировок и полиции. Десятки участников задержаны. Конфликт возник из-за аварии, в которой пострадал 13-летний подросток. Молодежь из пригородов обвинила в этом полицию и расистское, по их мнению, государство. В ходе погромов сожжены 12 авто и 2 автобуса, урон нанесен и имуществу города.