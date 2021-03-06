Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая акция протеста в Армении В Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство...

В Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство Генштаба, выкрикивая оскорбительные лозунги. Кризис в стране вступил в острую фазу неделю назад: военные потребовали уволить Пашиняна, а тот своим указом попытался отправить их в отставку. Но президент Армении отставку генералов не утвердил. Шанс на выход из кризиса дает политическая реформа. Премьер уже согласился провести парламентские выборы и референдум о превращении Армении в президентскую республику.