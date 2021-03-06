ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Массовая акция протеста в Армении

06.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство Генштаба, выкрикивая оскорбительные лозунги. Кризис в стране вступил в острую фазу неделю назад: военные потребовали уволить Пашиняна, а тот своим указом попытался отправить их в отставку. Но президент Армении отставку генералов не утвердил. Шанс на выход из кризиса дает политическая реформа. Премьер уже согласился провести парламентские выборы и референдум о превращении Армении в президентскую республику.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Смертельная лавина на Камчатке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by