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Массовая акция протеста в Армении
06.03.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство Генштаба, выкрикивая оскорбительные лозунги. Кризис в стране вступил в острую фазу неделю назад: военные потребовали уволить Пашиняна, а тот своим указом попытался отправить их в отставку. Но президент Армении отставку генералов не утвердил. Шанс на выход из кризиса дает политическая реформа. Премьер уже согласился провести парламентские выборы и референдум о превращении Армении в президентскую республику.
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В Армении не утихают протесты. В Ереване прошел многотысячный митинг противников премьера. Участники требовали не дать Пашиняну отправить в отставку руководство...
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